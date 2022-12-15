Захарова: Обвинения в адрес миротворцев недопустимы - Mediamax.am

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Захарова: Обвинения в адрес миротворцев недопустимы


Фото: 24news.tv


Ереван /Медиамакс/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила сегодня, что Россия обеспокоена блокировкой Лачинского коридора и ожидает, что транспортное сообщение будет восстановлено «в ближайшее время».

«Мы обеспокоены блокировкой Лачинского коридора, она вызвана разногласиями сторон по вопросу разработки рудных месторождений. Минобороны России и российский миротворческий контингент все эти дни активно работают над деэскалацией обстановки. Мы рассчитываем на восстановление полноценного транспортного сообщения в самое ближайшее время», - сказала дипломат.

 

Она также подчеркнула, что обвинения и провокационные действия в отношении российских миротворцев являются недопустимыми и контрпродуктивными, «откуда бы они ни исходили».

 

«Российский миротворческий контингент эффективно выполняет свои задачи, выступая гарантом стабильности в регионе», - указала Захарова.

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