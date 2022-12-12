Ереван /Медиамакс/. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил сегодня, что Евросоюз примет «очень жесткие санкции» против Ирана из-за ситуации с протестами и военными поставками в Россию.

«Мы примем очень, очень жесткие санкции против Ирана. Мы предпримем любые меры в поддержку иранских женщин и мирных протестов. Санкции, которые будут утверждены сегодня, вводятся одновременно по гуманитарным причинам и за иранскую поддержку действий России», - сказал Боррель.