Евросоюз примет «очень жесткие санкции» против Ирана - Mediamax.am

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Евросоюз примет «очень жесткие санкции» против Ирана


Фото: REUTERS


Ереван /Медиамакс/. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил сегодня, что Евросоюз примет «очень жесткие санкции» против Ирана из-за ситуации с протестами и военными поставками в Россию.

«Мы примем очень, очень жесткие санкции против Ирана. Мы предпримем любые меры в поддержку иранских женщин и мирных протестов. Санкции, которые будут утверждены сегодня, вводятся одновременно по гуманитарным причинам и за иранскую поддержку действий России», - сказал Боррель.

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