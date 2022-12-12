Ереван /Медиамакс/. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил сегодня, что Евросоюз примет «очень жесткие санкции» против Ирана из-за ситуации с протестами и военными поставками в Россию.
«Мы примем очень, очень жесткие санкции против Ирана. Мы предпримем любые меры в поддержку иранских женщин и мирных протестов. Санкции, которые будут утверждены сегодня, вводятся одновременно по гуманитарным причинам и за иранскую поддержку действий России», - сказал Боррель.
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.