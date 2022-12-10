США заявили о «беспрецедентном» военном сотрудничестве России и Ирана

Ереван /Медиамакс/. Представитель Белого Дома Джон Кирби заявил, что «Россия предлагает Ирану беспрецедентный уровень военно-технической поддержки, которая превращает их отношения в полноценное оборонное партнерство».
«Это партнерство представляет угрозу не только для Украины, но и для соседей Ирана по региону. Мы поделились этой информацией с партнерами на Ближнем Востоке и во всем мире», - добавил он.
По словам Кирби, партнерство Москвы и Тегерана включает обучение Россией иранских пилотов на истребителях Су-35 с весны этого года.
«Это указывает на то, что Иран может начать получать эти самолеты в течение следующего года, и эти истребители значительно усилят ВВС Ирана по сравнению с его региональными соседями», - предупредил представитель американской администрации.
Кирби добавил, что Кремль, возможно, уже поставляет Ирану вертолеты и системы ПВО,
а «Иран поставляет России беспилотники, которые Москва использовала для усиления своего наступления на Украину».
По сведениям американской стороны, Иран также рассматривает возможность продажи России «сотен баллистических ракет».
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.