США заявили о «беспрецедентном» военном сотрудничестве России и Ирана

Ереван /Медиамакс/. Представитель Белого Дома Джон Кирби заявил, что «Россия предлагает Ирану беспрецедентный уровень военно-технической поддержки, которая превращает их отношения в полноценное оборонное партнерство».

«Это партнерство представляет угрозу не только для Украины, но и для соседей Ирана по региону. Мы поделились этой информацией с партнерами на Ближнем Востоке и во всем мире», - добавил он.

По словам Кирби, партнерство Москвы и Тегерана включает обучение Россией иранских пилотов на истребителях Су-35 с весны этого года.

«Это указывает на то, что Иран может начать получать эти самолеты в течение следующего года, и эти истребители значительно усилят ВВС Ирана по сравнению с его региональными соседями», - предупредил представитель американской администрации.

Кирби добавил, что Кремль, возможно, уже поставляет Ирану вертолеты и системы ПВО,

а «Иран поставляет России беспилотники, которые Москва использовала для усиления своего наступления на Украину».

По сведениям американской стороны, Иран также рассматривает возможность продажи России «сотен баллистических ракет».