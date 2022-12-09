Пашинян назвал «чувствительным» для Армении вопрос формирования общего рынка газа

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня в Бишкеке, что для Ереване «остается чувствительным вопрос формирования общего рынка газа».

Выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета, Пашинян, в частности, сказал:

«С точки зрения успешной реализации евразийской повестки крайне важно нахождение взаимоприемлемых решений по всем вопросам. В связи с этим, армянская сторона считает приоритетным последовательную реализацию договоренностей, направленных на создание общих рынков энергоресурсов. В частности, для нас остаётся чувствительным вопрос формирования общего рынка газа.

Благодаря конструктивному диалогу и нацеленности на поиск компромиссных решений удалось обеспечить высокую степень готовности проекта международного договора о формировании общего рынка газа. Однако, учитывая сложность процесса, обусловленную необходимостью учета различных возможностей и интересов стран в энергетической сфере, остается ряд неурегулированных вопросов.Мы готовы проявить гибкий подход для достижения консенсуса и обеспечения баланса интересов всех государств-членов ЕАЭС по нерешенным вопросам, с целью использования преимущества и потенциала общего рынка газа Союза в полной мере».