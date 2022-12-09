Пашинян назвал «чувствительным» для Армении вопрос формирования общего рынка газа

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня в Бишкеке, что для Ереване «остается чувствительным вопрос формирования общего рынка газа».
Выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета, Пашинян, в частности, сказал:
«С точки зрения успешной реализации евразийской повестки крайне важно нахождение взаимоприемлемых решений по всем вопросам. В связи с этим, армянская сторона считает приоритетным последовательную реализацию договоренностей, направленных на создание общих рынков энергоресурсов. В частности, для нас остаётся чувствительным вопрос формирования общего рынка газа.
Благодаря конструктивному диалогу и нацеленности на поиск компромиссных решений удалось обеспечить высокую степень готовности проекта международного договора о формировании общего рынка газа. Однако, учитывая сложность процесса, обусловленную необходимостью учета различных возможностей и интересов стран в энергетической сфере, остается ряд неурегулированных вопросов.Мы готовы проявить гибкий подход для достижения консенсуса и обеспечения баланса интересов всех государств-членов ЕАЭС по нерешенным вопросам, с целью использования преимущества и потенциала общего рынка газа Союза в полной мере».
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