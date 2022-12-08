Мирзоян и Клаар подчеркнули роль миссии наблюдателей ЕС - Mediamax.am

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Мирзоян и Клаар подчеркнули роль миссии наблюдателей ЕС


Фото: Пресс-служба МИД РА


Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил сегодня, что действия и максималистская риторика Азербайджана усугубляют хрупкую ситуацию с безопасностью.

Пресс-служба МИД сообщает, что он сказал об этом на встрече со спецпредставителем ЕС по кризису на Южном Кавказе и в Грузии Тойво Клааром.

 

На встрече состоялся обмен мнениями относительно разработки мирного договора между Арменией и Азербайджаном, последних событий, нагорно-карабахской проблемы, процесса делимитации границы и разблокирования региональных транспортных инфраструктур.

 

Собеседники коснулись также деятельности миссии наблюдателей ЕС в Армении и подчеркнули ее роль.

 

Тойво Клаара сегодня также принял премьер-министр Армении Никол Пашинян, который подчеркнул важность дальнейших обсуждений в соответствии с форматом состоявшейся в Праге встречи.

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