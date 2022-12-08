По словам Мирзояна, миссия ЕС выполняет превентивную роль

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил сегодня, что Армения заинтересована в продолжении работы международных миссий на границе Армении с Азербайджаном.
«Мы приветствуем готовность различных стран ЕС продолжать миссию и присутствие на границе. Присутствие нейтральных наблюдателей и мониторинговых миссий на армяно-азербайджанской границе важно для предотвращения эскалации ситуации», - сказал глава МИД, выступая в парламенте.
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