По словам Мирзояна, миссия ЕС выполняет превентивную роль - Mediamax.am

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По словам Мирзояна, миссия ЕС выполняет превентивную роль


Фото: Пресс-служба МИД РА


Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил сегодня, что Армения заинтересована в продолжении работы международных миссий на границе Армении с Азербайджаном.

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«Мы приветствуем готовность различных стран ЕС продолжать миссию и присутствие на границе. Присутствие нейтральных наблюдателей и мониторинговых миссий на армяно-азербайджанской границе важно для предотвращения эскалации ситуации», - сказал глава МИД, выступая в парламенте.

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