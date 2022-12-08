Лавров: Американские проекты в Армении выдаются за проекты ОБСЕ

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в Армении осуществлятся американские проекты, которые выдаются за «проекты ОБСЕ».

Как сообщает ТАСС, выступая сегодня на форуме «Примаковские чтения», Лавров заявил:

«Мы пытались исправить систему внебюджетных проектов в ОБСЕ. В любой нормальной организации, в том числе ООН, если какая-то страна хочет профинансировать внебюджетный проект, она выбирает тему и согласовывает ее со странами - получателями этого содействия, и потом рассматривают соответствие проекта целям организации. Так везде, кроме ОБСЕ.

Например, США решают заняться гражданским обществом в Армении и осуществить проект по подготовке журналистов «в правильном ключе». В ОБСЕ, чтобы это организовать, нужно просто написать письмо генеральному секретарю или действующему председателю. И все, и это в Армении будет называться «проект ОБСЕ»».