В Ереване пройдет заседание армяно-грузинской межправительственной комиссии

Ереван /Медиамакс/. В начале 2023 года в Ереване состоится заседание армяно-грузинской межправительственной комиссии.
Об этом в ходе телефонной беседы договорились премьер-министры Армении и Грузии Никол Пашинян и Ираклий Гарибашвили.
Пресс-служба правительства сообщает, что главы правительств обсудили вопросы двустороннего и регионального значения, акцентировали внимание на улучшении атмосферы в регионе и реализации шагов в этом направлении.
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