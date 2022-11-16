В Ереване пройдет заседание армяно-грузинской межправительственной комиссии - Mediamax.am

776 просмотров

В Ереване пройдет заседание армяно-грузинской межправительственной комиссии


Фото:


Ереван /Медиамакс/. В начале 2023 года в Ереване состоится заседание армяно-грузинской межправительственной комиссии.

Об этом в ходе телефонной беседы договорились премьер-министры Армении и Грузии Никол Пашинян и Ираклий Гарибашвили.

 

Пресс-служба правительства сообщает, что главы правительств обсудили вопросы двустороннего и регионального значения, акцентировали внимание на улучшении атмосферы в регионе и реализации шагов в этом направлении.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Политика | Ноябрь 16, 2022 20:03
Блинкен призвал Алиева «ограничить провокации»

Внешняя политика | Ноябрь 16, 2022 15:45
В Ереване пройдет заседание армяно-грузинской межправительственной комиссии

Армия и Полиция | Ноябрь 16, 2022 10:38
Американский генерал посетит Ереван
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax 1999 -2022