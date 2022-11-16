В Ереване пройдет заседание армяно-грузинской межправительственной комиссии

Ереван /Медиамакс/. В начале 2023 года в Ереване состоится заседание армяно-грузинской межправительственной комиссии.

Об этом в ходе телефонной беседы договорились премьер-министры Армении и Грузии Никол Пашинян и Ираклий Гарибашвили.

Пресс-служба правительства сообщает, что главы правительств обсудили вопросы двустороннего и регионального значения, акцентировали внимание на улучшении атмосферы в регионе и реализации шагов в этом направлении.