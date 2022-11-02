Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отбыл с рабочим визитом в Иран.
В Тегеране состоится его встреча с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, сообщает пресс-служба правительства Армении.
Фото: Пресс-служба правительства РА (архив)
В Тегеране состоится его встреча с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, сообщает пресс-служба правительства Армении.
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