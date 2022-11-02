Путин считает преждевременным говорить о компонентах мирного договора

Ереван /Медиамакс/. Президент России Владимир Путин призвал не «заострять внимание» над несогласованными вопросами, не вошедшими в трехстороннее заявление по итогам встречи в Сочи 31 октября.

«Что касается вопросов, которые не удалось согласовать. Можно ли об этом сказать? Можно, но не нужно. Потому что если они до сих пор не урегулированы, то не нужно заострять на них внимание прессы, общественности, а нужно спокойно в закрытом режиме добиваться согласования», - эти слова президента Росии приводит ТАСС.

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«Это очень тонкие вещи, чувствительные для обеих сторон, и я не считаю себя вправе выпячивать без согласования с партнерами», - заметил Путин.

Он посчитал преждевременным говорить об основных составляющих будущего мирного мирного договора между Арменией и Азербайджаном, «поскольку это предмет компромиссов, которые должны быть достигнуты при посредничестве в том числе и нашей страны, если обе договаривающиеся стороны хотят».

Говоря о делимитациии и демаркации границы между Арменией и Азербайджаном, президент России сказал:

«Мы сегодня действительно много об этом говорили, и если внимательно прочитать сегодняшнее заявление, то вы там найдете предварительные предпосылки того, что эти договоренности могут быть достигнуты».

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Комментируя перспективу продления мандата российских миротворцев, Путин отметил, что это зависит от других вопросов - возможного заключения мирного договора и делимитации и демаркации границы.

«Если эти вопросы будут решены, тогда вопрос о миротворцах будет стоять по-другому. Если не будут решены или решены в каком-то объеме, тогда от этого зависит и судьба нашего миротворческого контингента», - заметил президент России.