28 октября состоится внеочередная сессия Совета ОДКБ

Ереван /Медиамакс/. 28 октября года в режиме видеоконференции состоится внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ/
«Планируется обсудить результаты работы Миссии ОДКБ, направленной в Армению 15 сентября 2022 года в связи с обострением обстановки на армяно-азербайджанской границе. Также предполагается рассмотреть совместные меры по оказанию помощи Республике Армения», - говорится в сообщении Секретариата ОДКБ.
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