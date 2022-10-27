28 октября состоится внеочередная сессия Совета ОДКБ - Mediamax.am

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28 октября состоится внеочередная сессия Совета ОДКБ


Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. 28 октября года в режиме видеоконференции состоится внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ/

«Планируется обсудить результаты работы Миссии ОДКБ, направленной в Армению 15 сентября 2022 года в связи с обострением обстановки на армяно-азербайджанской границе. Также предполагается рассмотреть совместные меры по оказанию помощи Республике Армения», - говорится в сообщении Секретариата ОДКБ.

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