Пашинян планирует провести также двустороннюю встречу с Путиным

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что принял приглашение президента России Владимира Путина принять участие в трехсторонней встрече в Сочи 31 октября.

«Последний раз встреча в таком формате состоялась в ноябре 2021 года. Наиболее важные ожидания связаны с оценками событий, случившимися за это время. Накопилось много вопросов, по которым может быть состояться обмен мнениями», - сказал Никол Пашинян.

Он отметил, что «несмотря на договоренности, достигнутые в рамках трехсторонней рабочей группе, звучат заявления по поводу каких-то коридоров».

«Причём эти заявления делает не только азербайджанская сторона, но и в России есть непонятные люди, которые пытаются развивать этот нарратив - вопреки заявлениям президента России и подписанным им документам.

В заявлении от 26 ноября 2021 года сказано, что стороны договорились принять меры по повышению уровня безопасности и стабильности на армяно-азербайджанской границе и довести дело до начала работы комиссии по делимитации границы. Армянская сторона, исходя из текста заявления, заявила, что необходимо создать механизмы безопасности, и лишь затем говорить только о начале процесса делимитации.

Тогда наши российские партнеры заявляли, что деятельность комиссии по делимитации сама по себе станет механизмом безопасности. Мы не разделяли этой точки зрения, но решили проявить гибкость и пойти на этот шаг, чтобы не заводить процесс в тупик.

Однако после формирования комиссии по делимитации произошла агрессия 13 сентября 2022 года. Мне непонятно, что партнеры, утверждавшие, что формирование комиссии по делимитации является механизмом безопасности, по сей день не выразили четкой политической позиции в отношении агрессии 13 сентября. Это вопросы, которые я планирую обсудить, в том числе, в формате двусторонней встречи с президентом Российской Федерации», - сказал Никол Пашинян.