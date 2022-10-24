Заседание демаркационных комиссий состоится в ноябре - Mediamax.am

707 просмотров

Заседание демаркационных комиссий состоится в ноябре


Фото:


Ереван /Медиамакс/. Очередное заседание государственных комиссий Армении и Азербайджана по вопросам демаркации государственной границы и пограничной безопасности запланировано на первую неделю ноября.

Из аппарата вице-премьер-министра Армении Мгера Григоряна сообщили, что встреча состоится в Брюсселе.

 

В заявлении по итогам состоявшейся 6 октября в Праге встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Франции Эммануэля Макрона и председателя Европейского совета Шарля Мишеля, говорилось, что «следующее заседание комиссий состоится в Брюсселе до конца октября».

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Регион | Октябрь 24, 2022 16:18
«Мы готовы к трехсторонним консультациям в формате Баку-Тбилиси-Ереван»

Внешняя политика | Октябрь 24, 2022 15:14
Гарибашвили: Грузия готова поддержать «мирную инициативу»

Внешняя политика | Октябрь 24, 2022 13:43
Заседание демаркационных комиссий состоится в ноябре
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax 1999 -2022