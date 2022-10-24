Заседание демаркационных комиссий состоится в ноябре

Ереван /Медиамакс/. Очередное заседание государственных комиссий Армении и Азербайджана по вопросам демаркации государственной границы и пограничной безопасности запланировано на первую неделю ноября.

Из аппарата вице-премьер-министра Армении Мгера Григоряна сообщили, что встреча состоится в Брюсселе.

В заявлении по итогам состоявшейся 6 октября в Праге встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Франции Эммануэля Макрона и председателя Европейского совета Шарля Мишеля, говорилось, что «следующее заседание комиссий состоится в Брюсселе до конца октября».