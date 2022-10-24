Арарат Мирзоян посетит Ватикан

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 25-26 октября посетит с официальным визитом Ватикан.

Пресс-служба МИД сообщила, что в рамках визита запланированы встречи Мирзояна с высокопоставленными лицами Святого Престола и Суверенного Мальтийского Ордена.

В папской базилике Санта-Мария-Маджоре Арарат Мирзоян будет присутствовать на святой мессе «Мир для Армении».