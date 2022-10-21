Абдоллахиян: «Иран считает безопасность Армении своей безопасностью»

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил сегодня, что «Иран считает безопасность Армении и региона своей безопасностью».

«Наша политика заключается в уважении территориальной целостности и международно признанных границ. Сюникская область является одной из важнейших частей коридора Север-Юг. Мы считаем Армению одной из важнейших стран на этой магистрали и приложим прилагать максимум усилий для дальнейшего развития этого транзитного маршрута»,- сказал Абдоллахиян, выступая на церемонии открытия генконсульства Ирана в Капане.

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян отметил, что создание и эффективная деятельность генконсульства Ирана придаст новое качество особым отношениям между Арменией и Ираном.

«Решение властей Ирана открыть генеральное консульство в Сюнике, который является хребтом нашей страны, понимают и глубоко ценят в Армении»,- сказал Арарат Мирзоян.

Он подтвердил намерение армянской стороны открыть генконсульство в Тебризе и отметил, что Иран всегда был и будет ключевым партнером для Армении.