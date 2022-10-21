Оверчук: «От Армении зависит, войдет ли она в международный транспортный узел»

Ереван /Медиамакс/. Вице-премьер России Алексей Оверчук заявил сегодня, что именно на Южном Кавказе сегодня формируется перекрёсток основных международных транспортных коридоров «Север - Юг» и «Восток - Запад».

«В случае его создания экономики Азербайджана, Армении и Грузии начнут получать дополнительную ренту, связанную с преимуществом их географического положения в Евразии. Значительную роль в этой связи будет играть разблокирование транспортного сообщения между западными районами Азербайджана и Нахичеванью через территорию Армении или Ирана», - отметил вице-премьер.

Он отметил, что Азербайджан и Иран приступили к строительству мостов на границе, которые свяжут автомобильные дороги двух стран и позволят обеспечить кратчайшее и удобное движение между западными районами Азербайджана и Нахичеванью.

«Постройка железной и автомобильной дороги через Мегри по территории Армении, суверенитет которой не подвергается никем сомнению, зависит от позиции Армении. При этом дорога в обход Армении уже строится через Иран, то есть примерно к 2024 году дорога будет, и она обеспечит выход на рынки Ирана, Турции и далее Европы», - сказал вице-премьер России.