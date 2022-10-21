Азербайджан заявил, что миссия ОБСЕ не имеет мандата от организации

Ереван /Медиамакс/. МИД Азербайджана заявил сегодня, что «миссия ОБСЕ, направляемая в Армению, не имеет мандата от организации и должна оцениваться как частный визит».

«Вопрос ее направления никогда не обсуждался ни одним органом ОБСЕ, принимающим коллективные решения, и как следствие, никакое решение не принималось. Таким образом, любая группа под названием «Миссия ОБСЕ по оценке потребностей в Армении» не обладает мандатом ОБСЕ, не может быть каким-либо образом связана с ОБСЕ, и ни один из ее итогов или отчетов не будет принят в качестве документа ОБСЕ», - говорится в заявлении, которое цитируют азербайджанские СМИ.

Внешняя политика | 2022-10-20 07:33:54 ОБСЕ направляет миссию в Армению

«Этот шаг вызывает серьезные вопросы, учитывая, что на протяжении последних почти 30 лет усилия по прекращению военной агрессии против Азербайджана и ликвидации ее тяжелых последствий, и даже усилия в рамках миссий ОБСЕ, не связанных с бывшим армяно-азербайджанским конфликтом, всегда пресекались со стороны ОБСЕ, со ссылкой на принцип консенсуса», - отметили в МИД Азербайджана.

В МИДе заявили, что «такое непродуманное одностороннее действие председательства и секретариата ОБСЕ противоречит основным принципам любого ответственного и заслуживающего доверия посредничества и доверия».