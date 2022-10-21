ОБСЕ направляет миссию в Армению

Ереван /Медиамакс/. По приглашению правительства Армении ОБСЕ направляет в Армению группу по оценке потребностей.
Она будет работать в Армении с 21 по 27 октября.
«Целью визита является оценка ситуации в отдельных приграничных районах, исходя из мандата и опыта ОБСЕ в рамках концепции всеобъемлющей безопасности. Техническая группа в составе международных экспертов и представителей Секретариата ОБСЕ посетит армяно-азербайджанскую границу и проведет консультации с национальными и местными властями, а также международными партнерами», - говорится в сообщении ОБСЕ.
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