Дэвид Прайс: «У США есть роль в обеспечении упорядоченного решения конфликта» - Mediamax.am

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Дэвид Прайс: «У США есть роль в обеспечении упорядоченного решения конфликта»


Фото: Пресс-служба парламента Армении


Ереван /Медиамакс/. Председатель Комитета демократического партнерства Палаты представителей США Дэвид Прайс заявил сегодня в Ереване, что конгрессмены выступают против вторжения Азербайджана на территорию Армении, требуя возвращения на исходные позиции.

«Мы понимаем, что Соединенные Штаты должны сыграть здесь свою роль, чтобы обеспечить упорядоченное решение этого затянувшегося конфликта», - сказал Дэвид Прайс. Он отметил, что США готовы участвовать как в многосторонних, так и в двусторонних переговорах.

 

«Мы серьезно относимся к роли нашего сопредседателя в Минской группе ОБСЕ. Понятно, что баланс в регионе меняется с учетом событий, связанных с Россией.

 

Возможно, какие-то силы уже не так радикальны, как раньше, но изменения точно будут. Наша страна с большой готовностью выразит свою поддержку переговорам. Мы поддерживаем мир, основанный на ценностях людей, живущих в регионе», - сказал он.

 

Дэвид Прайс отметил, что с партнерами ведутся дискуссии о возможности помощи Армении в сфере безопасности.

 

«Сейчас идут дискуссии, в частности, о том, как будут развиваться отношения, в том числе, в сфере безопасности. Могу сказать, что эти обсуждения достаточно интенсивные», - сказал он.

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