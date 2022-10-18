«В вопросе дорог есть продвижение», - заявил Арарат Мирзоян

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил сегодня, что представители Азербайджана на переговорах не предлагают иметь дорогу, которая будет иметь тот же статус, что и Лачинский коридор.

Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Норвегии.

«Если [министр иностранных дел Турции] г-н Чавушоглу вносит этот компонент в переговоры, было бы хорошо, чтобы он заявил об этом от своего имени. Повторяю, Азербайджан такого не говорит и не может говорить, поскольку регулирование определено заявлением от 9 ноября 2020 года», - сказал Арарат Мирзоян.

Он отметил, что позиция армянской стороны в отношении нового пути сообщения между Азербайджаном и Нахичеванью не изменилась.

«Все дороги должны быть действовтаь - как существующие, так и те, которые предположительно будут построены. Они будут действовать в соответствии с суверенитетом и законодательством стран, через которые проходят. Продвижение в этом плане есть - переговоры могут быть успешно завершены в ближайшее время», - сказал Арарат Мирзоян.