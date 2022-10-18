Обсуждается отправка наблюдателей ОБСЕ на армянский участок границы

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил сегодня, что обсуждается вопрос отправки наблюдателей ОБСЕ на армянский участок армяно-азербайджанской границы.

«В ближайшее время у нас будет ясность по этому вопросу», - сказал Арарат Мирзоян на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Норвегии.

Что касается миссии наблюдателей ЕС, глава МИД сказал, что Армения рассчитывает на международную роль для установления мира на армяно-азербайджанской границе.

«Мы ожидаем, что миссия будет иметь определенную ознакомительную часть, которая докажет, что утверждения Армении о том, что была совершена агрессия против суверенной территории Армении и что имеет место вторжение азербайджанских войск на международно признанную суверенную территорию Армении, соответствуют истине. Эта миссия имеет и важную роль в деле предотвращения возможной новой агрессии», - сказал глава МИД.

Говоря о наблюдателях ОДКБ, глава МИД отметил, что представители организации подготовили отчет по итогам визита в Армению.

«Приехали должностные лица, подготовили отчет, он представлен всем государствам-членам ОДКБ. В настоящее время Секретариат распространил проект решения, основанный на отчете. Обсуждения есть, а решения нет. Должно состояться заседание Совета ОДКБ. Для нас крайне важна политическая оценка ситуации, которую представят наши государства-союзники. В первую очередь нам нужно понять, в какой степени организация признает агрессию против Армении», - сказал Арарат Мирзоян.