Дэвид Прайс: Вторжение Азербайджана на суверенную территорию Армении недопустимо

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что интенсивные армяно-американские контакты и взаимные визиты на высоком уровне вносят значительный вклад в постоянное развитие стратегического диалога.

Пашинян сказал об этом в Ереване на встрече с делегацией во главе с председателем Комитета демократического партнерства Палаты представителей США Дэвидом Прайсом.

«Премьер-министр подчеркнул важность обеспечения безопасности и прав наших соотечественников в Нагорном Карабахе», - говорится в сообщении.

Со своей стороны, Дэвид Прайс счел неприемлемым вторжение Азербайджана на суверенную территорию Армении и отметил необходимость немедленного возвращения азербайджанских подразделений на исходные позиции.

Прайс осудил бесчеловечное обращение и действия представителей вооруженных сил Азербайджана по отношению к армянским солдатам.