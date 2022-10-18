Дэвид Прайс: Вторжение Азербайджана на суверенную территорию Армении недопустимо

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что интенсивные армяно-американские контакты и взаимные визиты на высоком уровне вносят значительный вклад в постоянное развитие стратегического диалога.
Пашинян сказал об этом в Ереване на встрече с делегацией во главе с председателем Комитета демократического партнерства Палаты представителей США Дэвидом Прайсом.
«Премьер-министр подчеркнул важность обеспечения безопасности и прав наших соотечественников в Нагорном Карабахе», - говорится в сообщении.
Со своей стороны, Дэвид Прайс счел неприемлемым вторжение Азербайджана на суверенную территорию Армении и отметил необходимость немедленного возвращения азербайджанских подразделений на исходные позиции.
Прайс осудил бесчеловечное обращение и действия представителей вооруженных сил Азербайджана по отношению к армянским солдатам.
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