Дэвид Прайс: Вторжение Азербайджана на суверенную территорию Армении недопустимо - Mediamax.am

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Дэвид Прайс: Вторжение Азербайджана на суверенную территорию Армении недопустимо


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Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что интенсивные армяно-американские контакты и взаимные визиты на высоком уровне вносят значительный вклад в постоянное развитие стратегического диалога.

Пашинян сказал об этом в Ереване на встрече с делегацией во главе с председателем Комитета демократического партнерства Палаты представителей США Дэвидом Прайсом.

 

«Премьер-министр подчеркнул важность обеспечения безопасности и прав наших соотечественников в Нагорном Карабахе», - говорится в сообщении.

 

Со своей стороны, Дэвид Прайс счел неприемлемым вторжение Азербайджана на суверенную территорию Армении и отметил необходимость немедленного возвращения азербайджанских подразделений на исходные позиции.

 

Прайс осудил бесчеловечное обращение и действия представителей вооруженных сил Азербайджана по отношению к армянским солдатам.

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