Конгрессмены США прибыли в Ереван

Ереван /Медиамакс/. Делегация Конгресса во главе с председателем Комитета демократического партнерства Палаты представителей США Дэвидом Прайсом прибыла в Армению.

Посольство США в Армении сообщило, что в рамках двухдневного визита делегация возложит венок к Мемориалу памяти жертв Геноцида армян.

Отношения США и Армении будут обсуждаться на встречах делегации с премьер-министром Николом Пашиняном и спикером парламента Аленом Симоняном.

«Делегация также проведет консультации с парламентариями, представляющими различные политические круги. Дэвида Прайса сопровождают члены Палаты представителей Дайана Деггетт, Джим Купер и Энди Левин», - говорится в сообщен