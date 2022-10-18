Конгрессмены США прибыли в Ереван

Ереван /Медиамакс/. Делегация Конгресса во главе с председателем Комитета демократического партнерства Палаты представителей США Дэвидом Прайсом прибыла в Армению.
Посольство США в Армении сообщило, что в рамках двухдневного визита делегация возложит венок к Мемориалу памяти жертв Геноцида армян.
Отношения США и Армении будут обсуждаться на встречах делегации с премьер-министром Николом Пашиняном и спикером парламента Аленом Симоняном.
«Делегация также проведет консультации с парламентариями, представляющими различные политические круги. Дэвида Прайса сопровождают члены Палаты представителей Дайана Деггетт, Джим Купер и Энди Левин», - говорится в сообщен
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