Пашинян: «Ждем положительного ответа Азербайджана» - Mediamax.am

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Пашинян: «Ждем положительного ответа Азербайджана»


Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян напомнил сегодня, что правительство Армении несколько месяцев назад официально ввело в обращение проект решения об открытии 3-х пропускных пунктов на армяно-азербайджанской границе.

«Правительство Армении ждет положительного ответа Азербайджана», - написал Никол Пашинян в Twitter.

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