Пашинян: «Ждем положительного ответа Азербайджана»

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян напомнил сегодня, что правительство Армении несколько месяцев назад официально ввело в обращение проект решения об открытии 3-х пропускных пунктов на армяно-азербайджанской границе.
«Правительство Армении ждет положительного ответа Азербайджана», - написал Никол Пашинян в Twitter.
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