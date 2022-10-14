Алиев заявил, что «решительно отверг попытку ЕС направить миссию на территорию Азербайджана»

Ереван /Медиамакс/. Президент Азербайджана заявил сегодня на саммите СНГ в Астане, что «Баку решительно отверг попытку ЕС направить гражданскую миссию на территорию Азербайджана».

«6 октября в Праге состоялась четырехсторонняя встреча с участием президента Франции, президента Евросовета, премьер-министра Армении и президента Азербайджана. На встрече в результате многочасовых переговоров пришли к решению о направлении на территорию Армении вблизи армяно-азербайджанской границы гражданской миссии Евросоюза в количестве 40 человек. Впоследствии нам стало известно, что их количество будет 50 человек. Они будут находиться там минимум 2 месяца и цель этой миссии, как мы ее видим, и поэтому мы дали на это согласие, - помочь сторонам провести границу, определить вопросы, связанные с делимитацией. Была попытка отправить эту миссию и с азербайджанской стороны, которая была решительно нами отвергнута», - эти слова Алиева приводит «Интерфакс-Азербайджан».