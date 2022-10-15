Пашинян: Риск новой агрессии со стороны Азербайджана очень высок

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что считает преждевременным принятие решения о получении СНГ статуса наблюдателя в ОДКБ.

Об этом он сказал в своем выступлении на встрече глав государств-участников СНГ в узком составе в Астане, фрагменты из которого представлены ниже.

О статусе наблюдателя СНГ в ОДКБ

Перед принятием решения считаю важным определиться по следующим вопросам. Признает ли ОДКБ государственные границы стран СНГ, установленные в 1991-м году основополагающими документами СНГ? Это важный вопрос, так как речь идет о зоне ответственности ОДКБ и, позвольте сказать, о функциональности самой организации.

Если опираться на интерпретации, согласно которым между странами СНГ не существует границ, поскольку эти границы не делимитированы, это значит, что зона ответственности ОДКБ не определена, то есть ее не существует. А это размывает функционал ОДКБ.

Очень важно четко ответить еще и на следующий вопрос: уважают ли государства-участники СНГ границы, признанные в 1991-м году основополагающими документами СНГ? Однозначный, утвердительный ответ на этот вопрос очень важен для стабильности и безопасности на пространстве СНГ.

Без четкого разъяснения этих вопросов считаю принятие решения по обращению к ОДКБ для предоставления СНГ статуса наблюдателя преждевременным.

Риск новой агрессии со стороны Азербайджана остается очень высоким

Эти вопросы получили для нас особенную остроту из-за недавней военной агрессии Азербайджана против Армении.

В результате агрессии 13-го сентября число жертв и пропавших без вести на данный момент превысило 210 человек, из них 3 мирных жителя погибли и 2 мирных жителя пропали без вести. Ранено 293 военнослужащих и 8 мирных жителей. Число пропавших без вести военнослужащих составляет 28 человек.

Несомненно, совершение таких неописуемых зверств является прямым следствием многолетней политики насаждения со стороны политического руководства армянофобии и вражды в азербайджанском обществе.

Риторика официального Баку и другие азербайджанские источники после этого нападения показывают, что у Азербайджана есть намерения оккупировать больше территорий Армении, что необходимо предотвратить.

Риск новой агрессии со стороны Азербайджана остается очень высоким, особенно с учетом того, что Азербайджан продолжает последовательно нарушать режим прекращения огня, пытаясь приписать свои провокационные действия армянской стороне. Еще одним фактором дальнейшей эскалации может стать неадекватная реакция на сложившуюся ситуацию со стороны региональных организаций по безопасности, вызвавшая очень острые вопросы в армянском обществе.

Азербайджан до сих пор препятствует выводу тел погибших во время последней агрессии, и тела нескольких наших ребят продолжают находится в межпозиционных зонах, которые находятся на суверенной территории Армении. Есть договоренность сегодня-завтра организовать вывод тел. Надеюсь эта договоренность будет выполнена.