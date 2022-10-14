«Отдельное внимание уделено ходу заключению мирного договора» - Mediamax.am

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«Отдельное внимание уделено ходу заключению мирного договора»


Фото: Пресс-служба МИД РА


Ереван /Медиамакс/. Сегодня в Астане состоялась трехсторонняя встреча министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана Сергея Лаврова, Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова.

Пресс-служба МИД России сообщила, что министры обсудили совместные усилия по нормализации азербайджано-армянских отношений.

 

«Проведен предметный обзор по вопросам разблокирования экономических и транспортных связей в регионе по линии трехсторонней рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении. Была затронута работа Комиссии по делимитации азербайджано-армянской границы при консультативном содействии России, диалога представителей общественности и экспертов трех стран.

 

Отдельное внимание было уделено ходу переговоров по заключению мирного договора между Азербайджаном и Арменией»,- говорится в сообщении МИД России.

 

Сообщается что было условлено продолжить трехсторонние контакты на различных уровнях в ближайшее время.

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