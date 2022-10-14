Путин пригласил Алиева и Пашиняна в Россию

Ереван /Медиамакс/. Президент России Владимир Путин пригласил сегодня лидеров Азербайджана и Армении Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в Россию.

Выступая на саммите СНГ в Астане, Путин напомнил, что неоднократно встречался в трехстороннем формате с Алиевым и Пашиняном.

«Я с удовольствием приглашаю президента Азербайджана и премьер-министра Армении. Нужно согласовать дату и встретиться в России - в Сочи, в Петербурге, в Москве», - предложил Путин.