Путин пригласил Алиева и Пашиняна в Россию - Mediamax.am

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Путин пригласил Алиева и Пашиняна в Россию


Фото: kremlin.ru


Ереван /Медиамакс/. Президент России Владимир Путин пригласил сегодня лидеров Азербайджана и Армении Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в Россию.

Выступая на саммите СНГ в Астане, Путин напомнил, что неоднократно встречался в трехстороннем формате с Алиевым и Пашиняном.

 

«Я с удовольствием приглашаю президента Азербайджана и премьер-министра Армении. Нужно согласовать дату и встретиться в России - в Сочи, в Петербурге, в Москве», - предложил Путин.

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