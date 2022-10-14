Путин пригласил Алиева и Пашиняна в Россию

Ереван /Медиамакс/. Президент России Владимир Путин пригласил сегодня лидеров Азербайджана и Армении Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в Россию.
Выступая на саммите СНГ в Астане, Путин напомнил, что неоднократно встречался в трехстороннем формате с Алиевым и Пашиняном.
«Я с удовольствием приглашаю президента Азербайджана и премьер-министра Армении. Нужно согласовать дату и встретиться в России - в Сочи, в Петербурге, в Москве», - предложил Путин.
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.