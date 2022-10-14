Лавров предложил понять «как двигаться дальше»

Ереван /Медиамакс/. Глава МИД России Сергей Лавров выразил уверенность в том, что сегодняшная встреча с коллегами из Армении и Азербайджана позволит понять «как двигаться дальше».

«Исходя из того, что время бежит быстро, события развиваются достаточно стремительно, я считаю, что сегодня очень удобный повод пообщаться на эту тему и посмотреть, что мы можем доложить нашим лидерам относительно выполнения договоренностей, которые они подписали», - сказал Лавров, открывая трехстороннюю встречу министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении в Астане.

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в свою очередь отметил:

«С нашей стороны мы сделаем особый фокус на том измерении постконфликтного урегулирования, за которое непосредственно отвечают министры иностранных дел: это вопросы мирного договора, по которому у нас была недавно встреча».

Он добавил, что было бы полезно переговорить «и по другим вопросам мирного урегулирования, в число которых входят вопросы делимитации государственной границы, открытия коммуникаций, а также вопросы гуманитарного характера».