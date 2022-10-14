Предварительная группа наблюдателей ЕС прибудет в Ереван

Ереван /Медиамакс/. Представитель ЕС на Южном Кавказе Тойво Клаар заявил, что 27 стран-членов ЕС оперативно отреагировали на запрос Армении.

«Сегодня в Ереван прибывает предварительная группа наблюдателей ЕС. Целью развертывания наблюдательной группы будет контроль над ситуацией и содействие стабилизации армяно-азербайджанских отношений», - написал Тойво Клаар в Twitter.