Предварительная группа наблюдателей ЕС прибудет в Ереван

Ереван /Медиамакс/. Представитель ЕС на Южном Кавказе Тойво Клаар заявил, что 27 стран-членов ЕС оперативно отреагировали на запрос Армении.
«Сегодня в Ереван прибывает предварительная группа наблюдателей ЕС. Целью развертывания наблюдательной группы будет контроль над ситуацией и содействие стабилизации армяно-азербайджанских отношений», - написал Тойво Клаар в Twitter.
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