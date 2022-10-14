Предварительная группа наблюдателей ЕС прибудет в Ереван - Mediamax.am

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Предварительная группа наблюдателей ЕС прибудет в Ереван


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Ереван /Медиамакс/. Представитель ЕС на Южном Кавказе Тойво Клаар заявил, что 27 стран-членов ЕС оперативно отреагировали на запрос Армении.

«Сегодня в Ереван прибывает предварительная группа наблюдателей ЕС. Целью развертывания наблюдательной группы будет контроль над ситуацией и содействие стабилизации армяно-азербайджанских отношений», - написал Тойво Клаар в Twitter.

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