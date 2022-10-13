Захарова назвала заявления Макрона «абсолютно неприемлемыми»

Ереван /Медиамакс/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова выступила сегодня с комментарием в связи с высказываниями президента Франции Эманнюэля Макрона о роли России в процессе нормализации армяно-азербайджанских отношений.

«Считаем заявления Макрона о том, что Россия якобы использует нагорно-карабахский конфликт для дестабилизации Южного Кавказа, вопиющими и абсолютно неприемлемыми. Такие выпады свидетельствуют о попытках переноса конфронтационной логики с Украины на другие части постсоветского пространства, включая Южный Кавказ. Абсурдные измышления президента Франции говорят о незаинтересованности Парижа в установлении прочного мира в регионе и ставят под вопрос способность его страны играть там конструктивную роль», - заявила Захарова.

«Попытки Парижа вбить клин в отношения России с близкими нам Азербайджаном и Арменией обречены на провал и приведут лишь к дальнейшему обесцениванию авторитета Франции в регионе», - добавила представитель МИД России.

Внешняя политика | 2022-10-13 10:07:45 Россия стремится ослабить Армению, заявил Макрон

В интервью телеканалу France 2 Эмманюэль Макрон обвинил Россию в разжигании недавних столкновений между Арменией и Азербайджаном.

«Что происходило на границе в последние два года? 5000 российских солдат находятся там, чтобы якобы гарантировать сохоранность границ, но русские воспользовались этим конфликтом, играли в азербайджанскую игру с турецким соучастием, чтобы ослабить Армению - страну, с которой они когда-то были близки», - заявил Макрон.

«Вы видите, что происходит? Это попытка России дестабилизировать ситуацию. Она хочет создать беспорядок на Кавказе, чтобы дестабилизировать всех нас», - отмечал президент Франции.