Путин не обсуждал с Алиевым вопрос организации новой трехсторонней встречи

Ереван /Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил сегодня в Астане на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным, что «Азербайджан настроен на долгосрочный мир с Арменией».

«Мы настроены на долгосрочный мир и со своей стороны считаем, что предложили достаточно конструктивные тезисы для того, чтобы мир был наконец достигнут», - сказал Алиев.

Владимир Путин в начале встречи отметил:

«Естественно, мы всегда в поле зрения держим вопросы, связанные с урегулированием ситуации в регионе. Надеюсь, и этим случаем воспользуемся, чтобы по всем этим вопросам переговорить ещё раз и сверить часы».

Как сообщает ТАСС, вице-премьер России Аркадий Оверчук сообщил, что Путин не обсуждал с Алиевым вопрос организации трехсторонней встречи лидеров Армении, Азербайджана и России.