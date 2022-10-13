Россия стремится ослабить Армению, заявил Макрон

Ереван /Медиамакс/. Президент Франции Эмманюэль Макрон обвинил Россию в разжигании недавних столкновений между Арменией и Азербайджаном.

Как сообщает Reuters, в интервью телеканалу France 2, Макрон сказал, что в последние месяцы Москва нагнетала напряженность в пользу Азербайджана.

«Что происходило на границе в последние два года? 5000 российских солдат находятся там, чтобы якобы гарантировать сохоранность границ, но русские воспользовались этим конфликтом, играли в азербайджанскую игру с турецким соучастием, чтобы ослабить Армению - страну, с которой они когда-то были близки», - заявил Макрон.

«Вы видите, что происходит? Это попытка России дестабилизировать ситуацию. Она хочет создать беспорядок на Кавказе, чтобы дестабилизировать всех нас», - добавил президент Франции.