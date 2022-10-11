ОДКБ не отреагировала оперативно и эффективно, заявил Ален Симонян - Mediamax.am

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ОДКБ не отреагировала оперативно и эффективно, заявил Ален Симонян


Фото: Пресс-служба парламента Армении


Ереван /Медиамакс/. Находящийся с официальным визитом в Москве спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что ОДКБ не смогла оперативно и эффективно отреагировать на агрессию против одного из своих членов, а «у Армении нет времени на долгосрочные решения по части безопасности».

Пресс-служба парламента сообщает, что Ален Симонян сказал об этом на встрече с Председателем Государственной Думы Федерального Собрания РФ Вячеславом Володиным.

 

«Наш визит в Москву проходит в сложный для Армении период. С 13 сентября Азербайджан начал новый виток агрессии против суверенной территории Республики Армения. Вооруженные силы Азербайджана интенсивно обстреливали не только позиции вооруженных сил Армении, но и объекты гражданской инфраструктуры в глубине территории Армении, по нескольким направлениям. Это печальный факт. У нас 207 убитых и раненые», - отметил Ален Симонян.

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