ОДКБ не отреагировала оперативно и эффективно, заявил Ален Симонян

Ереван /Медиамакс/. Находящийся с официальным визитом в Москве спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что ОДКБ не смогла оперативно и эффективно отреагировать на агрессию против одного из своих членов, а «у Армении нет времени на долгосрочные решения по части безопасности».

Пресс-служба парламента сообщает, что Ален Симонян сказал об этом на встрече с Председателем Государственной Думы Федерального Собрания РФ Вячеславом Володиным.

«Наш визит в Москву проходит в сложный для Армении период. С 13 сентября Азербайджан начал новый виток агрессии против суверенной территории Республики Армения. Вооруженные силы Азербайджана интенсивно обстреливали не только позиции вооруженных сил Армении, но и объекты гражданской инфраструктуры в глубине территории Армении, по нескольким направлениям. Это печальный факт. У нас 207 убитых и раненые», - отметил Ален Симонян.