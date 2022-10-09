Российский дипломат назвал «невнятной» позицию Армении при голосовании

Ереван /Медиамакс/. Постоянный представитель России при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов выразил недовольство голосованием Армении по резолюции о назначении специального докладчика о положении с правами человека в Российской Федерации.

Проект, внесенный странами ЕС, был принят 7 октября. Против резолюции проголосовали Боливия, Венесуэла, Казахстан, Китай, Куба и Эритрея. 24 страны воздержались, в том числе - Армения.

«Честно говоря, хотелось бы чтобы наши партнеры заняли бы более внятную позицию при голосовании. Я имею в виду, прежде всего, Армению и Узбекистан, которые, к сожалению, воздержались при голосовании», - эти слова Гатилова приводит ТАСС.

«Голосование еще раз показало, что в целом Совет по правам человека превратился в орган, которым манипулируют западные страны для проведения своей политической линии», - отметил российский дипломат.