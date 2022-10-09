Ереван /Медиамакс/. Президент Франции Эмманюэль Макрон сделал заявление по итогам четырехсторонней встречи в Праге.
Во встрече принимали участие премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Франции Эмманюэль Макрон и глава Европейского совета Шарль Мишель.
Макрон сделал заявление по итогам второго раунда переговоров, который состоялся после официального ужина саммита «Европейского политического сообщества».
В заявлении говорится:
«Армения и Азербайджан подтвердили свою приверженность Уставу Организации Объединенных Наций и Алма-Атинской декларации 1991 года, в соответствии с которыми обе стороны признают территориальную целостность и суверенитет друг друга.
Армения согласилась содействовать созданию гражданской миссии Европейского Союза вдоль границы с Азербайджаном, который согласен сотрудничать [в этом вопросе]. Цель этой миссии - укрепить доверие и посредством своих отчетов внести вклад в работу пограничных комиссий».
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