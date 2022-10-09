Ереван /Медиамакс/. Президент Франции Эмманюэль Макрон сделал заявление по итогам четырехсторонней встречи в Праге.

Во встрече принимали участие премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Франции Эмманюэль Макрон и глава Европейского совета Шарль Мишель.

Макрон сделал заявление по итогам второго раунда переговоров, который состоялся после официального ужина саммита «Европейского политического сообщества».

В заявлении говорится:

«Армения и Азербайджан подтвердили свою приверженность Уставу Организации Объединенных Наций и Алма-Атинской декларации 1991 года, в соответствии с которыми обе стороны признают территориальную целостность и суверенитет друг друга.

Армения согласилась содействовать созданию гражданской миссии Европейского Союза вдоль границы с Азербайджаном, который согласен сотрудничать [в этом вопросе]. Цель этой миссии - укрепить доверие и посредством своих отчетов внести вклад в работу пограничных комиссий».