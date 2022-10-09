Пашинян встретится с Алиевым и Эрдоганом в Праге

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Никол Пашинян 6 октября отправится с рабочим визитом в Прагу для участия в саммите Европейского политического сообщества.
Пресс-служба правительства сообщает, что в Праге состоится четырехсторонняя встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Франции Эмманюэля Макрона, председателя Европейского совета Шарля Мишеля и президента Азербайджана Ильхама Алиева.
В этот же день в Праге запланирована встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
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