Блинкен, Мирзоян и Байрамов провели телефонный разговор

Ереван /Медиамакс/. 4 октября по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна, госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова.
В сообщении МИД Армении говорится:
«Стороны представили свои мнения относительно встречи в Женеве 2 октября.
Арарат Мирзоян подтвердил необходимость вывода азербайджанских ВС с суверенной территории Армении, скорейшего возвращения незаконно удерживаемых в Азербайджане армянских военнопленных и безоговорочного сохранения режима прекращения огня. Была подчеркнута недопустимость решения проблем посредством применения силы или угрозы силой.
В контексте предотвращения новых агрессий была подчеркнута важность внедрения международных механизмов по мониторингу и контролю пограничной ситуации.
В ходе телефонного разговора собеседники обменялись мнениями о разработке мирного договора между Арменией и Азербайджаном и создании механизма обсуждений между Степанакертом и Баку.
Была достигнута договоренность продолжить обсуждения, направленные на установление стабильности и безопасности на Южном Кавказе».
В сообщении Госдепартамента США о телефонном разговоре, в частности, говорится, что Блинкен приветствовал «позитивные шаги, предпринимаемые Арменией и Азербайджаном для достижения устойчивого мирного соглашения».
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