Блинкен, Мирзоян и Байрамов провели телефонный разговор - Mediamax.am

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Блинкен, Мирзоян и Байрамов провели телефонный разговор


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Ереван /Медиамакс/. 4 октября по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна, госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова.

В сообщении МИД Армении говорится:

 

«Стороны представили свои мнения относительно встречи в Женеве 2 октября.

 

Арарат Мирзоян подтвердил необходимость вывода азербайджанских ВС с суверенной территории Армении, скорейшего возвращения незаконно удерживаемых в Азербайджане армянских военнопленных и безоговорочного сохранения режима прекращения огня. Была подчеркнута недопустимость решения проблем посредством применения силы или угрозы силой.

 

В контексте предотвращения новых агрессий была подчеркнута важность внедрения международных механизмов по мониторингу и контролю пограничной ситуации.

 

В ходе телефонного разговора собеседники обменялись мнениями о разработке мирного договора между Арменией и Азербайджаном и создании механизма обсуждений между Степанакертом и Баку.

 

Была достигнута договоренность продолжить обсуждения, направленные на установление стабильности и безопасности на Южном Кавказе».

 

В сообщении Госдепартамента США о телефонном разговоре, в частности, говорится, что Блинкен приветствовал «позитивные шаги, предпринимаемые Арменией и Азербайджаном для достижения устойчивого мирного соглашения».

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