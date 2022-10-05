Глава МИД Франции заявила о «неспособности России выступать в роли арбитра» - Mediamax.am

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Глава МИД Франции заявила о «неспособности России выступать в роли арбитра»


Фото: REUTERS


Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила сегодня о «неспособности России играть роль арбитра в отношених между Арменией и Азербайджаном».

Отвечая на вопросы парламентариев в Национальном Собрании Франции, министр прокомментировала видеозапись расправы аербайджанских военнослужащих над армянскими военнопленными:

 

«Казнь военнопленных является нарушением международного гуманитарного права и представляет собой военное преступление. В таких случаях не может быть безнаказанности. Франция солидарна с армянским народом. Я говорю об этом без двусмысленности».

 

Катрин Колонна заявила, что Франция выступает за уважение территориальной целостности Армении и за отвод азербайджанских сил.

 

«События, происходившие на международно признанной территории Армении, также выявили неспособность России выступать в роли арбитра, на которую она претендовала в исключительном порядке после войны 2020 года», - сказала французский министр.

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