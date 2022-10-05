Глава МИД Франции заявила о «неспособности России выступать в роли арбитра»

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила сегодня о «неспособности России играть роль арбитра в отношених между Арменией и Азербайджаном».
Отвечая на вопросы парламентариев в Национальном Собрании Франции, министр прокомментировала видеозапись расправы аербайджанских военнослужащих над армянскими военнопленными:
«Казнь военнопленных является нарушением международного гуманитарного права и представляет собой военное преступление. В таких случаях не может быть безнаказанности. Франция солидарна с армянским народом. Я говорю об этом без двусмысленности».
Катрин Колонна заявила, что Франция выступает за уважение территориальной целостности Армении и за отвод азербайджанских сил.
«События, происходившие на международно признанной территории Армении, также выявили неспособность России выступать в роли арбитра, на которую она претендовала в исключительном порядке после войны 2020 года», - сказала французский министр.
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.