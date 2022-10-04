Глава МАГАТЭ посетит Армению

Ереван /Медиамакс/. 4-5 октября с рабочим визитом в Армении будет находиться генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

Пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян сообщил, что сегодня генерального директора МАГАТЭ примет министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

Рафаэля Гросси примут также президент Армении Ваагн Хачатурян, премьер-министр Армении Никол Пашинян, министры территориального управления и инфраструктур и здравоохранения.

Гендиректор МАГАТЭ посетит Армянскую АЭС, Национальный онкологический центр имени Фанарджяна и выступит с лекцией для студентов ЕГУ.