Глава МАГАТЭ посетит Армению - Mediamax.am

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Глава МАГАТЭ посетит Армению


Фото: REUTERS


Ереван /Медиамакс/. 4-5 октября с рабочим визитом в Армении будет находиться генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

Пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян сообщил, что сегодня генерального директора МАГАТЭ примет министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

 

Рафаэля Гросси примут также президент Армении Ваагн Хачатурян, премьер-министр Армении Никол Пашинян, министры территориального управления и инфраструктур и здравоохранения.

 

Гендиректор МАГАТЭ посетит Армянскую АЭС, Национальный онкологический центр имени Фанарджяна и выступит с лекцией для студентов ЕГУ.

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