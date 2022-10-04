Ереван /Медиамакс/. Специальный представитель генсека НАТО на Кавказе и в Центральной Азии Хавьер Коломина встретился в Брюсселе с секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном.
Об этом Хавьер Коломина написал в Twitter.
«После встречи двух министров иностранных дел в Женеве мы обсудили региональную и переговорную ситуации между Арменией и Азербайджаном. НАТО поддерживает нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном», - отметил Коломина.
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