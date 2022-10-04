Москва призвала к «всестороннему анализу» видеозаписей - Mediamax.am

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Москва призвала к «всестороннему анализу» видеозаписей


Фото: armeniasputnik.am


Ереван /Медиамакс/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия призывает Армению и Азербайджан немедленно провести всесторонний анализ видеозаписей с точки зрения признаков военных преступлений.

«В случае подтверждения фактов, все виновные должны быть привлечены к ответственности по всей строгости закона», - сказала Мария Захарова.

 

Она отметила, что эти видео изобилуют кадрами крайней жестокости.

 

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«Все случаи нарушения международного гуманитарного права должны быть тщательно расследованы.

 

Россия продолжает предпринимать серьезные усилия для оздоровления обстановки в регионе и нормализации отношений между Баку и Ереваном. Исходим из того, что альтернативы миру не существует. Готовы оказывать сторонам необходимое содействие», - заявила Захарова.

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