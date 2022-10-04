ЕС призвал «власти Азербайджана немедленно расследовать видео»

Ереван /Медиамакс/. Представитель внешнеполитической службы Европейского Союза Петер Стано заявил сегодня, что «власти Азербайджана должны немедленно провести расследование видео, на котором запечатлен расстрел азербайджанскими солдатами армянских военнопленных».

Как сообщает ТАСС, выступая сегодня на пресс-конференции в Брюсселе, он заявил, что если результаты расследования покажут подлинность видео, то «это военное преступление и явное нарушение международного права».