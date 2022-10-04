В Женеве состоялась встреча Мирзояна и Байрамова

Ереван /Медиамакс/. 2 октября в Женеве состоялась встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова.

В сообщении МИД Армении говорится:

«Арарат Мирзоян подтвердил позицию армянской стороны относительно вывода азербайджанских войск с суверенной территории Армении и незамедлительного освобождения всех армянских военнопленных. Была отмечена важность внедрения международных механизмов по контролю пограничной ситуации.

Министр иностранных дел Армении подчеркнул, что военные преступления, совершенные ВС Азербайджана, должны удостоиться четкой оценки со стороны международных инстанций, а преступники должны быть привлечены к ответственности.

Стороны обменялись мнениями по мирному договору между Арменией и Азербайджаном, обеспечению прав и гарантий безопасности армян Нагорного Карабаха, в том числе посредством создания механизма обсуждений между Степанакертом и Баку.

Было положительно оценено взаимное понимание того, что региональные транспортные пути должны быть разблокированы под суверенитетом и юрисдикцией стран».

2 октября в Женеве Арарат Мирзоян также провел встречи со специальным представителем ЕС Тойво Клааром, американским сопредседателем Минской группы старшим советником по переговорам на Кавказе ОБСЕ Филипом Рикером и французским сопредседателем Минской группы ОБСЕ Брисом Рокфо.