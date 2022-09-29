Зась проинформировал Пашиняна о работе миссии ОДКБ - Mediamax.am

303 просмотров

Зась проинформировал Пашиняна о работе миссии ОДКБ


Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял генерального секретаря Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислава Зася.

Пресс-служба правительства сообщила, что Станислав Зась представил информацию о работе оперативной группы мониторинговой миссии ОДКБ в Армении.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Внешняя политика | Сентябрь 29, 2022 17:31
Зась проинформировал Пашиняна о работе миссии ОДКБ

Внешняя политика | Сентябрь 29, 2022 11:44
Пашинян критикует союзников и вновь предлагает пригласить международных наблюдателей

Внешняя политика | Сентябрь 29, 2022 10:55
Григорян считает результативной встречу с Гаджиевым
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax 1999 -2022