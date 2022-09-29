Зась проинформировал Пашиняна о работе миссии ОДКБ

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял генерального секретаря Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислава Зася.
Пресс-служба правительства сообщила, что Станислав Зась представил информацию о работе оперативной группы мониторинговой миссии ОДКБ в Армении.
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