Григорян считает результативной встречу с Гаджиевым - Mediamax.am

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Григорян считает результативной встречу с Гаджиевым


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Ереван /Медиамакс/ Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян назвал «результативной» встречу с помощником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым, состоявшуюся в Вашингтоне.

Об этом он заявил в интервью армянской службе «Голоса Америки».

 

«Мы обсудили повестку урегулирования нагорно-карабахской проблемы, темы установления мира в регионе. Они связаны с деблокацией, делимитацией и безопасностью границ», - сказал Армен Григорян.

 

Он отметил, что Армения и Азербайджан обсуждают четыре взаимосвязанные повестки: гуманитарная, повестка деблокации, делимитации и демаркации, а также вопросы, связанные с нагорно-карабахской проблемой.

 

«Мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном взаимосвязано с ними», - сказал он.

 

Армен Григорян указал на два основных фактора, благодаря которым удалось остановить огонь во время недавних столкновений на границе Азербайджана и Армении. По его словам, это были ответные действия армянской армии и вовлеченность американской стороны:

 

«Личное участие госсекретаря Блинкена, у которого было несколько телефонных разговоров с премьер-министром Армении и президентом Азербайджана, а также интенсивное участие США на других уровнях».

 

Секретарь Совета безопасности подчеркнул, что вовлечение США в регионе имеет положительный эффект и несет с собой дополнительные гарантии безопасности.

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