Григорян считает результативной встречу с Гаджиевым

Ереван /Медиамакс/ Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян назвал «результативной» встречу с помощником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым, состоявшуюся в Вашингтоне.

Об этом он заявил в интервью армянской службе «Голоса Америки».

«Мы обсудили повестку урегулирования нагорно-карабахской проблемы, темы установления мира в регионе. Они связаны с деблокацией, делимитацией и безопасностью границ», - сказал Армен Григорян.

Он отметил, что Армения и Азербайджан обсуждают четыре взаимосвязанные повестки: гуманитарная, повестка деблокации, делимитации и демаркации, а также вопросы, связанные с нагорно-карабахской проблемой.

«Мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном взаимосвязано с ними», - сказал он.

Армен Григорян указал на два основных фактора, благодаря которым удалось остановить огонь во время недавних столкновений на границе Азербайджана и Армении. По его словам, это были ответные действия армянской армии и вовлеченность американской стороны:

«Личное участие госсекретаря Блинкена, у которого было несколько телефонных разговоров с премьер-министром Армении и президентом Азербайджана, а также интенсивное участие США на других уровнях».

Секретарь Совета безопасности подчеркнул, что вовлечение США в регионе имеет положительный эффект и несет с собой дополнительные гарантии безопасности.