В беседе с Алиевым Макрон повторил призыв вернуть войска на исходные позиции

Ереван /Медиамакс/. Президент Франции Эманюэль Макрон напомнил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву о своем требовании об уважении территориальной целостности Армении.

Об этом говорится в сообщении Елисейского дворца о телефонном разговоре Макрона с Алиевым, состоявшимся 27 сентября.

Макрон также повторил призыв вернуть войска на исходные позиции и соблюдать

режим прекращения огня.

Президент Франции сообщил азербайджанскому коллеге о готовности премьер-министра Армении Никола Пашиняна продолжить переговоры по всем нерешенным вопросам и о готовности Франции внести в них свой вклад.