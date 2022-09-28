В беседе с Алиевым Макрон повторил призыв вернуть войска на исходные позиции - Mediamax.am

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В беседе с Алиевым Макрон повторил призыв вернуть войска на исходные позиции


Фото: https://www.hstoday.us/


Ереван /Медиамакс/. Президент Франции Эманюэль Макрон напомнил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву о своем требовании об уважении территориальной целостности Армении.

Об этом говорится в сообщении Елисейского дворца о телефонном разговоре Макрона с Алиевым, состоявшимся 27 сентября.

 

Макрон также повторил призыв вернуть войска на исходные позиции и соблюдать

режим прекращения огня.  

 

Президент Франции сообщил азербайджанскому коллеге о готовности премьер-министра Армении Никола Пашиняна продолжить переговоры по всем нерешенным вопросам и о готовности Франции внести в них свой вклад.

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