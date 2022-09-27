Глава МИД Беларуси советует Армении не полагаться «на внешних дядей-тетей» - Mediamax.am

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Глава МИД Беларуси советует Армении не полагаться «на внешних дядей-тетей»


Фото: REUTERS


Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Владимир Макей заявил, что визиты западных «ястребов» в страны ОДКБ не способствуют разрешению конфликтов, а наоборот, обостряют их.

Как сообщает БЕЛТА, на онлайн пресс-конференции Владимир Макею был задан вопрос о визите спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Армению.

 

«Я считаю, что визит такого рода «ястребов», которые рядятся в тогу миротворца, ничего хорошего не несет. Достаточно вспомнить лишь ее визит на Тайвань, после чего произошло резкое обострение ситуации в регионе. Что касается ОДКБ, то я лично глубоко убежден, что нам не нужно полагаться на каких-либо миротворцев со стороны. Те люди, которые приехали, в частности в Ереван, абсолютно не заинтересованы в том, чтобы наша организация существовала эффективно. Поэтому подобного рода визиты будут связаны не с умиротворением тех или иных конфликтов, а наоборот, с обострением. Полагаться на внешних дядей-тетей вряд ли целесообразно», - заявил глава МИД Беларуси.

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