«Тройка» рассмотрела возможности большего вовлечения ОБСЕ

Ереван /Медиамакс/. Члены министерской «Тройки» ОБСЕ обсудили на встрече в Нью-Йорке возможности большего вовлечения ОБСЕ в урегулирование ситуации на армяно-азербайджанской границе.

Действуюший председатель ОБСЕ, глава МИД Польши Збигнев Рау, министр иностранных дел Швеции Анна Линде и министр иностранных дел Северной Македонии Буджар Османи, представляющие «Тройку» ОБСЕ, провели встречу в Нью-Йорке с участием генсека ОБСЕ Хельги Шмидт.

«Недавняя эскалация боевых действий между Арменией и Азербайджаном была в центре внимания встречи. Министры «Тройки» и генеральный секретарь обсудили возможности большего вовлечения ОБСЕ в этом регионе. Они заявили о значимости мирных переговоров при содействии ЕС, отметив опыт и инструменты ОБСЕ в регионе», - говорится в сообщении ОБСЕ.

Медиамакс отмечает, что глава МИД Армении Арарат Мирзоян встречался на этой неделе в Нью-Йорке со Збигневом Рау, Анной Линде Хельгой Шмидт.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая 23 сентября 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, в частности, заявил:

«Дипломатические решения являются для нас абсолютным приоритетом, и полное участие и поддержка международного сообщества имеют решающее значение. В этой связи хотел бы отметить, что важным фактором региональной стабильности было бы направление международной наблюдательной миссии в районы армяно-азербайджанской границы».