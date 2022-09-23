Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Нью-Йорке.
Пресс-служба правительства сообщает, что на встрече, состоявшейся в рамках 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, премьер коснулся широкомасштабной агрессии Азербайджана против суверенной территории Армении, подчеркнув важность озвучиваемых США четких позиций и оценок произошедшего.
Пашинян высоко оценил личные усилия Блинкена по поддержке переговорного процесса и диалога.
Энтони Блинкен подчеркнул готовность США продолжать усилия в переговорном и мирном процессе, подчеркнув необходимость всеобъемлющего и долгосрочного урегулирования нагорно-карабахского конфликта, в том числе для народа Нагорного Карабаха.
Госсекретарь США отметил важность состоявшейся в Нью-Йорке трехсторонней встречи с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана и выразил надежду на продолжение диалога в ближайшее время.
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