Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Нью-Йорке.

Пресс-служба правительства сообщает, что на встрече, состоявшейся в рамках 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, премьер коснулся широкомасштабной агрессии Азербайджана против суверенной территории Армении, подчеркнув важность озвучиваемых США четких позиций и оценок произошедшего.

Пашинян высоко оценил личные усилия Блинкена по поддержке переговорного процесса и диалога.

Энтони Блинкен подчеркнул готовность США продолжать усилия в переговорном и мирном процессе, подчеркнув необходимость всеобъемлющего и долгосрочного урегулирования нагорно-карабахского конфликта, в том числе для народа Нагорного Карабаха.

Госсекретарь США отметил важность состоявшейся в Нью-Йорке трехсторонней встречи с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана и выразил надежду на продолжение диалога в ближайшее время.